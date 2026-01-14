Ускоренное испарение воды весной усилит засухи в Европе в этом столетии

Ученые пришли к такому выводу при анализе того, как глобальное потепление и связанные с ними процессы будут влиять на уровень влажности почвы в разных регионах мира в ближайшие десятилетия. Как отмечают исследователи, в прошлом климатологи фокусировались только на том, как эти климатические сдвиги будут сказываться на объемах и частоте выпадения осадков и не учитывали перемены в свойствах почв, что важно для оценки их пригодности к сельскохозяйственной деятельности.