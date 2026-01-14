Военнослужащий Александр Большедворский из Байкальска погиб в зоне СВО

Военнослужащий Александр Большедворский из Байкальска героически погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Василий Темгеневский, боец родился 7 декабря 1991 года, закончил профессиональное училище и работал сварщиком.
— В 2014 году добровольцем уехал на Донбасс. После окончания контракта вернулся домой, — объяснил мэр Байкальска.
В 2022 году Александр переехал жить в Железногорск-Илимский. А в июле 2024 года вновь отправился защищать Родину в зону СВО. Уже 20 декабря 2025 года младшего сержанта Большедворского не стало. Он погиб во время боя при освобождении территории.
