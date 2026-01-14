Ричмонд
Военнослужащий Александр Большедворский из Байкальска погиб в зоне СВО

В 2014 году он добровольцем уехал на Донбасс.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Александр Большедворский из Байкальска героически погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Василий Темгеневский, боец родился 7 декабря 1991 года, закончил профессиональное училище и работал сварщиком.

— В 2014 году добровольцем уехал на Донбасс. После окончания контракта вернулся домой, — объяснил мэр Байкальска.

В 2022 году Александр переехал жить в Железногорск-Илимский. А в июле 2024 года вновь отправился защищать Родину в зону СВО. Уже 20 декабря 2025 года младшего сержанта Большедворского не стало. Он погиб во время боя при освобождении территории.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае заведут уголовное дело по факту непредоставления льготных лекарств детям.