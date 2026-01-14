Форвард омского «Авангарда» Волков выбыл из игры до марта

«Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше».