Форвард омского «Авангарда» Волков выбыл из игры до марта

Это стало ясно после консультаций и дополнительных обследований.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 14 января, «Авангард» сообщил о сроках возвращения на лед своего форварда Александра Волкова, который ранее получил травму в матче с «Ак Барсом». Выяснилось, что это как минимум середина марта.

В клубе уточнили, что такой срок назван после проведения всех дополнительных обследований и консультаций. Игрока внесли в список травмированных на портале КХЛ.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал это так:

«Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше».

Травму Александр получил после грязной атаки в спину от форварда казанцев Кирилла Семенова. Особо серьезного наказания при этом Семенов за такой фол не получил.

Ранее мы писали, как защитник Семен Чистяков оценил игру «Авангарда» против «Салавата Юлаева».