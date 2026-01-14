Форвард омского «Авангарда» Волков выбыл из игры до марта

В среду, 14 января, «Авангард» сообщил о сроках возвращения на лед своего форварда Александра Волкова, который ранее получил травму в матче с «Ак Барсом». Выяснилось, что это как минимум середина марта.
В клубе уточнили, что такой срок назван после проведения всех дополнительных обследований и консультаций. Игрока внесли в список травмированных на портале КХЛ.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал это так:
«Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше».
Травму Александр получил после грязной атаки в спину от форварда казанцев Кирилла Семенова. Особо серьезного наказания при этом Семенов за такой фол не получил.
Ранее мы писали, как защитник Семен Чистяков оценил игру «Авангарда» против «Салавата Юлаева».