«Любая информация». Экс-солист Hi-Fi Митя Фомин срочно попросил белорусов о помощи

Российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин срочно попросил белорусов о помощи в своих соцсетях.
Так, в своем Treads* певец признался, что мечтает посетить Коссовский замок, который находится в одноименном городе Ивацевичского района Брестской области. Он сказал белорусам, что любая информация будет полезна для осуществления его мечты.
— Любая информация о контактах, которые могут поспособствовать показать мне Косовский замок 15 января, приветствуется. Спасибо за любую помощь! — написал Митя Фомин в Treads*.
В комментариях многие белорусы откликнулись с готовностью исполнить мечту артиста, в том числе белорусские тревел-компании.
А вскоре Митя Фомин разместил и другой пост, поблагодарив всех откликнувшихся и сказал, что получил большое количество откликов — «предложений много — одно другого лучше». И рассказал, что будет в Беларуси уже совсем скоро.
— Спасибо за все эти лучики счастья и взаимопомощи. Кто-то пригласил в гости, кто-то любезно захотел подвезти меня. Я сейчас точно знаю, что голодным, холодным и не обласканным не останусь в Беларуси. Все это очень взаимно! — подытожил певец.
Treads* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
