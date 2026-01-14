В Новокузнецке по делу о гибели младенцев задержали главврача и завотделением реанимации

За последние два года роддому № 1 Новокузнецка было вынесено несколько предостережений от Роспотребнадзора. Так, осенью 2024 года, когда в медучреждении заболели два младенца, информацию о заболевании первого передали только на пятый день, второго — через неделю. В марте 2025-го роддом только через восемь и десять дней сообщил об обнаружении у двух новорожденных неуточненной инфекции. Согласно законодательству, такую информацию необходимо передавать в течение двух часов.