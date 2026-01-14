Ричмонд
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь

Концерт Ларисы Долиной в Петербурге перенесли на 15 ноября.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026 года, сообщает концертный зал.

«Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщается на сайте БКЗ «Октябрьский».

В афише концертного зала говорится, что юбилейный концерт Долиной планировался 25 февраля 2026 года. Концерт приурочен к 70-летию певицы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.