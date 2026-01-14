Под Омском прикрыли незаконный цех по производству древесного угля

Прекращения кустарного производства древесного угля добилась прокуратура Тевризского района Омской области. 14 января в надзорном ведомстве рассказали, что нелегальная и вредная деятельность была развернута в Тевризском районе.
В ходе проверки специалисты выявили: местный житель не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и мастерил печи для изготовления угля. Их размещал на арендованном земельном участке у поселка Бородинка.
«Указанные изделия не были поставлены на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и не были зарегистрированы в соответствующем реестре», — уточнили в прокуратуре.
Не проводил нелегальный предприниматель и обязательную инвентаризацию стационарных источников выбросов вредных веществ. В итоге сельчанина привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических требований.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, запретив данную хозяйственную деятельность и обязав ответчика освободить занятую территорию.
Фото: прокуратура Омской области.
Вынесенное решение уже исполнено, незаконное производство прекращено.
