Под Омском прикрыли незаконный цех по производству древесного угля

Предприятие загрязняло воздух в Тевризском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прекращения кустарного производства древесного угля добилась прокуратура Тевризского района Омской области. 14 января в надзорном ведомстве рассказали, что нелегальная и вредная деятельность была развернута в Тевризском районе.

В ходе проверки специалисты выявили: местный житель не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и мастерил печи для изготовления угля. Их размещал на арендованном земельном участке у поселка Бородинка.

«Указанные изделия не были поставлены на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и не были зарегистрированы в соответствующем реестре», — уточнили в прокуратуре.

Не проводил нелегальный предприниматель и обязательную инвентаризацию стационарных источников выбросов вредных веществ. В итоге сельчанина привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических требований.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, запретив данную хозяйственную деятельность и обязав ответчика освободить занятую территорию.

Фото: прокуратура Омской области.

Вынесенное решение уже исполнено, незаконное производство прекращено.

Ранее «КП Омск» рассказала, что под колеса ГАЗели попали три молодые женщины.