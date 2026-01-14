В Омске автобус проехал на красный свет, едва не сбив пешеходов

На перекрестке улицы Красный Путь в Омске зафиксирован случай, когда пассажирский автобус проехал на запрещающий сигнал светофора, несмотря на то, что в этот момент уже началось движение пешеходов. Нарушение было зафиксировано автоматической системой фото- и видеофиксации.
В отношении водителя возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 7,5 тысяч рублей.
По данным Госавтоинспекции, в 2025 году собственнику этого автобуса было направлено 17 уведомлений о нарушениях ПДД: три — за повторный проезд на красный свет, девять — за неостановку перед стоп-линией, остальные — за другие нарушения.
В ближайшее время к индивидуальному предпринимателю, являющемуся работодателем водителя, планируется профилактический визит сотрудников отдела технического надзора Госавтоинспекции УМВД России по городу Омску для разъяснения требований безопасности и предотвращения подобных случаев в будущем.
