В Ростове жена погибшего мужчины спасла ребенка во время атаки БПЛА

Во время атаки БПЛА погиб житель Ростова-на-Дону, но супруга мужчины успела спасти ребенка. Об этом 14 января, после посещения места происшествия, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Погиб мужчина, который находился дома в момент удара. В той же квартире находились его жена и ребенок. Женщина успела увести ребенка в коридор. Они получили помощь медиков, — сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшего. Напомним, родным ростовчанина пообещали оказать помощь.
Добавим, сейчас в больнице остаются еще двое пострадавших, их жизни вне опасности.
Напомним, во время воздушной атаки в ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка: оказались повреждены две квартиры (произошел пожар), в других квартирах пострадало остекление. После этого был развернут пункт временного размещения. На территории, где зафиксировали ущерб, ввели локальный режим ЧС.
Также ущерб зафиксировали в Мясниковском районе Дона. Ранее власти сообщали о двух сгоревших частных домах в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване, еще у одного дома была повреждена кровля.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.