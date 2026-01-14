Ричмонд
Белорус пойдет под суд за подарок, который хотел передарить другу

Житель Солигорска может сесть в тюрьму за подарок для друга.

В Солигорске будут судить горожанина за новогодний подарок, сообщил телеграм-канал «Милиция Минщины» УВД Минского облисполкома.

Так, 19-летний повар одного из кафе в Солигорске после празднования Нового года утром 1 января оказался в компании малознакомых людей. Пока все отмечали, мужчина среди других подарков заприметил фиолетовую байку, которую подарили хозяину квартиры.

Фигурант забрал подарок и незаметно скрылся. Но, когда пропажа была обнаружена, его вычислили и задержали. В милиции он сказал, что хотел украденную байку передарить своему знакомому.

Подарок изъяли и вернули владельцу. А солигорчанин пойдет под суд за кражу.

