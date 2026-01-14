Специалист назвал противопоказания для крещенских купаний

Людям с диабетом, а также тем, кто перенес инсульт или инфаркт, категорически не рекомендуется купаться в холодной воде в Крещение. Об этом сообщила NEWS.ru врач-педиатр Юлия Морозова.
— К группе риска относятся люди с гипертонией, ОРВИ, бронхитом, отитом, циститом и гайморитом. Эти состояния могут усугубиться при воздействии холодной воды, — уточнила специалист.
Шок от холода может спровоцировать эпилептические приступы или усилить воспалительные процессы в нервной системе. Резкие перепады температуры могут повредить зрительный нерв.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что лучшим материалом для постельного белья является хлопок.