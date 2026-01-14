Ричмонд
Специалист назвал противопоказания для крещенских купаний

Врач Морозова: в проруби нельзя купаться диабетикам и людям с атеросклерозом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Людям с диабетом, а также тем, кто перенес инсульт или инфаркт, категорически не рекомендуется купаться в холодной воде в Крещение. Об этом сообщила NEWS.ru врач-педиатр Юлия Морозова.

— К группе риска относятся люди с гипертонией, ОРВИ, бронхитом, отитом, циститом и гайморитом. Эти состояния могут усугубиться при воздействии холодной воды, — уточнила специалист.

Шок от холода может спровоцировать эпилептические приступы или усилить воспалительные процессы в нервной системе. Резкие перепады температуры могут повредить зрительный нерв.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что лучшим материалом для постельного белья является хлопок.