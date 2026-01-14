В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака

Средство уже появилось в больницах. Его разработали в Димитровграде. Отмечается, что в основе — радионуклид радий-223. Этот элемент применяется преимущественно для контроля метастазов в костях. Его излучение воздействует на них, уменьшая в том числе болевые ощущения у пациентов и улучшая их качество жизни.