В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский «Ракурс, 223Ra» будут применять для лечения онкологических заболеваний, сообщило ФМБА.
«Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию», — говорится в релизе.
Средство уже появилось в больницах. Его разработали в Димитровграде. Отмечается, что в основе — радионуклид радий-223. Этот элемент применяется преимущественно для контроля метастазов в костях. Его излучение воздействует на них, уменьшая в том числе болевые ощущения у пациентов и улучшая их качество жизни.
В ФМБА подчеркнули, что ввод препарата — важное событие, которое открывает перспективы для более эффективной терапии и обеспечивает технологический суверенитет.