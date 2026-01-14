Ричмонд
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака

Новый российский препарат «Ракурс, 223Ra» для лечения рака поступил в больницы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский «Ракурс, 223Ra» будут применять для лечения онкологических заболеваний, сообщило ФМБА.

«Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию», — говорится в релизе.

Средство уже появилось в больницах. Его разработали в Димитровграде. Отмечается, что в основе — радионуклид радий-223. Этот элемент применяется преимущественно для контроля метастазов в костях. Его излучение воздействует на них, уменьшая в том числе болевые ощущения у пациентов и улучшая их качество жизни.

В ФМБА подчеркнули, что ввод препарата — важное событие, которое открывает перспективы для более эффективной терапии и обеспечивает технологический суверенитет.