Омичам на заметку: в 2025 году мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам

Для повышения киберграмотности в популярном мобильном приложении недавно запустили интерактивный раздел «Уровни защиты» — своего рода квест, где каждый пользователь может проверить, насколько надежно защищены его данные, и пройти простые задания для усиления безопасности. За короткое время его прошли уже 10 миллионов человек, включая пожилых омичей, для которых предусмотрены понятные и адаптированные рекомендации.