Омичам на заметку: в 2025 году мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам

В 2025 году злоумышленники активно обзванивали жителей России, пытаясь ввести их в заблуждение. Анализ более чем миллиарда звонков показал, что чаще всего жертвами становились люди с определенными именами и датами рождения.
Среди мужчин наибольшее число звонков получили Александры (8,13% от всех зафиксированных попыток), затем — Сергеи (6,49%) и Андреи (4,87%). Среди женщин лидируют Елены (5,87%), за ними следуют Татьяны (5,37%) и Натальи (5,12%).
По знакам зодиака в «зоне риска» оказались Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Что касается сезонности, то сентябрь стал самым насыщенным месяцем по числу афер, тогда как январь — самым спокойным.
В ответ на рост угроз омичи, как и другие россияне, все чаще обращаются к цифровым инструментам защиты: распознаванию подозрительных номеров, блокировке вредоносного ПО и контролю за подписками и списаниями с карт.
Для повышения киберграмотности в популярном мобильном приложении недавно запустили интерактивный раздел «Уровни защиты» — своего рода квест, где каждый пользователь может проверить, насколько надежно защищены его данные, и пройти простые задания для усиления безопасности. За короткое время его прошли уже 10 миллионов человек, включая пожилых омичей, для которых предусмотрены понятные и адаптированные рекомендации.
В этом же разделе доступны функции быстрого реагирования: можно сообщить о мошеннике, временно заблокировать доступ к финансовым сервисам или сменить пароль от госуслуг. Все эти инструменты бесплатны и доступны прямо в приложении.
Читайте также: Омичка оставила 25 тысяч в банкомате, их украл судимый ранее мужчина.