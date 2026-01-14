Какие тарифные участки действуют на волгоградских пригородных маршрутах?

В итоге это привело к повышению платы за проезд для ряда жителей, причём ощутимой. Например, на маршруте № 146 осталось лишь два тарифных участка. И от конечной остановки в Волжском, магазина «Стимул» до Колхозной Ахтубы-2 можно добраться за 51 ₽, но если проехать хотя бы ещё одну остановку, пассажиру придётся потратить уже 100 ₽, так как он попадает в следующий тарифный участок.