Губернатор Гладков допустил эвакуацию из Белгородской области из-за блэкаута

«Такой риторикой “сверху” [о том, что жители и собственники должны сами покупать себе генераторы] у нас, конечно, недовольны. С другой стороны, я предполагаю, что у города и вообще нашего несчастного приграничья просто мало денег, потому что нас постоянно “накрывает”, надо бесконечно все ремонтировать и восстанавливать. Тут опять же вопрос, есть ли у области достаточно субсидирования от “центра”. Почему бы той же Москве, допустим, не поделиться частью своих бесконечных средств.