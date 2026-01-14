Кадровые перестановки в мэрии Уфы: назначен новый управляющий делами администрации

Сегодня, 14 января, на оперативном совещании в администрации Уфы было объявлено о новом кадровом назначении. Должность управляющего делами мэрии занял Аскар Батталов.
Аскар Маратович родился в Уфе в 1987 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Нефтегазовое дело». С 2008 по 2019 год работал на различных крупных промышленных предприятиях.
С 2019 года его карьера связана с городской администрацией. Он занимал должности первого заместителя главы администрации Демского района, начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города, был исполнительным директором инновационно-производственного центра. С мая 2024-го и до нового назначения Аскар Батталов возглавлял Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии.
