Кадровые перестановки в мэрии Уфы: назначен новый управляющий делами администрации

С 2019 года его карьера связана с городской администрацией. Он занимал должности первого заместителя главы администрации Демского района, начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города, был исполнительным директором инновационно-производственного центра. С мая 2024-го и до нового назначения Аскар Батталов возглавлял Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии.