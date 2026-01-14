«На 7−17 градусов ниже климатической нормы». Синоптики предупредили белорусов о самой холодной ночи 2026 года 15 января

Белгидромет сказал, будет ли самой холодной в году в Беларуси ночь на 15 января, пишет БелТА.
Напомним, что в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 15 января, так как в ночные часы температуры будут опускаться до −25 — −30 градусов. Холоднее всего будет по восточной половине страны. А по западу временами пройдет снег, местами сильный. Днем также возможны небольшие метели в отдельных районах по юго-западу республики. В дневные часы будет от −12 до −18 градусов, в западных районах около −7 — −11 мороза.
В Белгидромете при этом заметили, что сейчас — экватор зимнего сезона, и нельзя однозначно сказать, окажется ли ночь 15 января самой холодной в году. Пока же за весь текущий зимний сезон ночь на Старый Новый год стала самой холодной. Местами установились морозы около −20 — −26 градусов, в Орше столбики термометров опустились до −27, а на автоматической станции Большой Межник было — 30 мороза.
Более того и по предварительным прогнозам в ближайшие шесть дней в Беларуси будет сохраняться очень холодная погода с температурами на 7−17 градусов ниже климатической нормы. При этом значительные температурные контрасты будут наблюдаться между более теплым западом и холодным востоком страны.
— Ночные минимумы будут колебаться от −8 градусов по западу до −30 градусов по востоку, а дневные максимумы окажутся в пределах от −5 градусов в юго-западных регионах до −18 в восточных, — пояснили в Белгидромете.
Ранее сообщили, что морозы до −28 градусов сохранятся в Беларуси 16 и 17 января.
Еще мы писали, что белорус насмерть замерз во время сильных снегопадов из-за циклона Улли-Фрэнсис.
Тем временем Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске.