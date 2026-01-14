«На 7−17 градусов ниже климатической нормы». Синоптики предупредили белорусов о самой холодной ночи 2026 года 15 января

В Белгидромете при этом заметили, что сейчас — экватор зимнего сезона, и нельзя однозначно сказать, окажется ли ночь 15 января самой холодной в году. Пока же за весь текущий зимний сезон ночь на Старый Новый год стала самой холодной. Местами установились морозы около −20 — −26 градусов, в Орше столбики термометров опустились до −27, а на автоматической станции Большой Межник было — 30 мороза.