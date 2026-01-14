Росприроднадзор требует от воронежского района возместить ущерб на 16,1 млн рублей из-за свалки

Росприроднадзор потребовал от администрации Богучанского района Воронежской области возместить ущерб окружающей среде в размере 16,1 млн рублей. Поводом стало выявление крупной несанкционированной свалки на территории Первомайского сельского поселения. Об этом 14 января сообщили в ведомстве.
Основанием для претензий стали результаты проверки, проведенной после поступивших сообщений о незаконном размещении отходов. Инспекторы обследовали территорию и зафиксировали масштабное захламление. Площадь загрязненного участка превысила 25 тысяч квадратных метров.
В рамках мероприятий по надзору специалисты отобрали пробы почвы и отходов, провели лабораторные исследования и рассчитали объем причинённого экологического вреда. По итогам сумма ущерба, нанесенного почвам, была определена в 16,1 млн рублей.
Администрации района направлено требование о добровольном возмещении причиненного вреда. В случае отказа или бездействия со стороны местных властей Росприроднадзор намерен взыскать сумму через суд.