Росприроднадзор требует от воронежского района возместить ущерб на 16,1 млн рублей из-за свалки

Ведомство направило требование о компенсации вреда почвам.

Росприроднадзор потребовал от администрации Богучанского района Воронежской области возместить ущерб окружающей среде в размере 16,1 млн рублей. Поводом стало выявление крупной несанкционированной свалки на территории Первомайского сельского поселения. Об этом 14 января сообщили в ведомстве.

Основанием для претензий стали результаты проверки, проведенной после поступивших сообщений о незаконном размещении отходов. Инспекторы обследовали территорию и зафиксировали масштабное захламление. Площадь загрязненного участка превысила 25 тысяч квадратных метров.

В рамках мероприятий по надзору специалисты отобрали пробы почвы и отходов, провели лабораторные исследования и рассчитали объем причинённого экологического вреда. По итогам сумма ущерба, нанесенного почвам, была определена в 16,1 млн рублей.

Администрации района направлено требование о добровольном возмещении причиненного вреда. В случае отказа или бездействия со стороны местных властей Росприроднадзор намерен взыскать сумму через суд.