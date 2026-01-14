Повышенный риск пожаров и аварий из-за морозов объявлен в Воронежской области

Специалисты подчеркнули, что из-за крепких морозов нагрузка на электросети резко возрастает. Поэтому они просят быть жителей региона предельно осторожными: не перегружать сеть мощными обогревателями, следить за исправностью печей и газового оборудования. Кстати, риск пожаров в этот период возрастает не только в жилых домах, но и в больницах, школах и детских садах.