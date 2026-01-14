Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышенный риск пожаров и аварий из-за морозов объявлен в Воронежской области

МЧС предупреждает жителей региона о рисках ЧП из-за аномального похолодания до 19 января.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеж приходят настоящие, суровые крещенские морозы. С 15 по 19 января в регионе действует штормовое предупреждение: температура будет на 7−9 градусов ниже нормы. Из-за аномального холода, по словам специалистов регионального ГУ МЧС, возникают риски пожаров и аварий. Об этом днем 14 января рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты подчеркнули, что из-за крепких морозов нагрузка на электросети резко возрастает. Поэтому они просят быть жителей региона предельно осторожными: не перегружать сеть мощными обогревателями, следить за исправностью печей и газового оборудования. Кстати, риск пожаров в этот период возрастает не только в жилых домах, но и в больницах, школах и детских садах.

Кроме того, низких температур может не выдержать техника:

— Возрастают риски возникновения кризисных ситуаций, связанных с поломкой автобусов междугороднего сообщения и необходимостью срочной эвакуации пассажиров, — уточнили спасатели.

Поломка на трассе в такой мороз — это риск жизни для пассажиров. По возможности следует отложить дальние поездки. В случае ЧП спасателям гораздо труднее работать на морозе, что может увеличить время устранения аварий.

Помимо этого, возможны обрывы линий электропередачи и аварии на теплосетях. А также сейчас высок риск обморожения и сильного переохлаждения.

Если вы попали в беду или стали свидетелем чрезвычайной ситуации, немедленно звоните 112 — единый номер экстренных служб (с мобильного); 01 — пожарная охрана; 277−99−00 или 296−93−69 — дежурная смена МЧС по Воронежской области.