Путин поздравил строителей с достижением показателей ввода недвижимости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил строителей с достижением показателей объема ввода недвижимости по итогам 2025 года.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Путиным, что по итогам 2025 года объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом — и жилой, и нежилой. Все показатели были выполнены.
«Отлично. Поздравляю всех строителей, инженеров, рабочих, всех организаторов производства. Поздравляю с этим результатом», — сказал Путин.
Хуснуллин, в свою очередь, рассказал также о перевыполнении всех планов по строительству дорожной инфраструктуры в 2025 году.
«Такую же шайбу хочу послать и в адрес дорожных строителей», — добавил российский лидер.