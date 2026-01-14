Актер и режиссер Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет

~Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте.~ Его отец, Яков Соломонович, был механиком железнодорожной станции, а мать, София Григорьевна, работала в торговле. В подростковом возрасте будущий артист занимался в театральной студии при ташкентском Дворце пионеров имени В. И. Ленина, а после окончания школы отправился в Москву поступать в театральный институт. Первая попытка оказалась неудачной — он приехал, когда прием документов уже был завершен. Золотовицкий вернулся в Ташкент, где устроился слесарем на авиаремонтный завод, а год спустя снова отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Монюкова. В 1983 году он получил диплом и был принят в труппу театра.