Актер и режиссер Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет

Ушел из жизни заслуженный артист России, актер, режиссер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. На протяжении десятилетий он служил родному МХАТу, снимался в кино и занимался подготовкой актерских кадров. Какую жизнь прожил Игорь Золотовицкий и кому достанется его наследство — в материале «Газеты.Ru».
Актер, режиссер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер 14 февраля 2026 года в возрасте 64 лет. ~Причиной смерти стало онкологическое заболевание.~ Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста. По данным Mash, Золотовицкий страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года мастера трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.
«Игорь Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже. Сердце телеведущего остановилось сегодня в девять утра — врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно», — говорится в сообщении канала.
В беседе с «Газетой.Ru» актриса Нонна Гришаева назвала Золотовицкого незаменимым артистом с уникальным чувством юмора.
«Он был уникальным артистом с невероятным и парадоксальным чувством юмора, порой доводившим партнеров до истерики. А если он вел застолье или посиделки в Доме актера, люди иногда плакали от смеха. Он из когорты незаменимых. Огромная потеря и для Дома актера, и для МХТ, и для Школы-студии, и для всех нас», — сказала Гришаева.
Прощание с заслуженным артистом Российской Федерации Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова. Дата церемонии будет озвучена позднее. Известно также, что он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Детство и юность Золотовицкого.
~Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте.~ Его отец, Яков Соломонович, был механиком железнодорожной станции, а мать, София Григорьевна, работала в торговле. В подростковом возрасте будущий артист занимался в театральной студии при ташкентском Дворце пионеров имени В. И. Ленина, а после окончания школы отправился в Москву поступать в театральный институт. Первая попытка оказалась неудачной — он приехал, когда прием документов уже был завершен. Золотовицкий вернулся в Ташкент, где устроился слесарем на авиаремонтный завод, а год спустя снова отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Монюкова. В 1983 году он получил диплом и был принят в труппу театра.
Театральная карьера Игоря Золотовицкого.
Карьера Золотовицкого во МХАТе началась с роли в спектакле «Три толстяка» по сказке Юрия Олеши. Затем он выходил на сцену в постановках «Попытка полета» по пьесе Йордана Радичкова, «Надежда» по произведению Александра Червинского, «Блондинка за углом», «Тамада» по комедии Александра Галина и других.
В 1987 году, после разделения труппы театра, артист остался в коллективе под руководством Олега Ефремова. В разные годы он играл в спектаклях «Борис Годунов» по трагедии Александра Пушкина, «Самое главное» по пьесе Николая Евреинова, «Изображая жертву» по пьесе Олега и Владимира Пресняковых, «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, «Дом» по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон, «Игра в “Городки” по рассказам Юрия Стоянова, “Чайка” по пьесе Антона Чехова и многих других.
С 1988-го по 1990 год Золотовицкий работал в созданном им театре-студии «Человек», а в 1990—1991 гг. г. — играл в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Кроме того, он участвовал в постановках Московского театра под руководством Олега Табакова, театра «Квартет И», «Школы современной пьесы» и театра Et Cetera. С конца 80-х Золотовицкий совмещал творчество с преподавательской деятельностью: в 1989 году он стал преподавателем Школы-студии МХАТ, а в 2013-м занял пост ректора. ~В числе знаменитых учеников мэтра — актеры Анастасия Заворотнюк, Максим Дрозд, Олеся Судзиловская, Антон Шагин, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова, а также певица Полина Гагарина. ~
Карьера Игоря Золотовицкого в кино.
~В 1984 году Игорь Золотовицкий дебютировал в кино — сыграл эпизодическую роль в комедии Александра Гаврилова «Егорка».~ Затем были небольшие роли в картинах «В городе Сочи темные ночи» (1989), «Такси-блюз» (1990), «Прорва» (1992) и других. Свою первую большую роль он получил уже в новом тысячелетии: Золотовицкий сыграл Виктора Чагина в сериале Сергея Газарова «Пятый угол» (2001).
В дальнейшем актер был задействован в ряде популярных телепроектов и фильмов, среди которых «Каменская-3» (2003), «Только ты» (2004), «Дура» (2005), «Короли игры» (2007), «Краткий курс счастливой жизни» (2011), «Фарфоровая свадьба» (2011), «Быстрее, чем кролики» (2013) и многие другие. Всего в фильмографии Игоря Золотовицкого 90 киноработ, последней из которых стал криминальный сериал «Улица Шекспира» (2025).
Личная жизнь Игоря Золотовицкого.
~Золотовицкий дважды был официально женат.~ Первый брак, по данным из открытых источников, был фиктивным: во МХАТ нельзя было устроиться без московской прописки, и чтобы ее получить, артист женился на своей подруге, журналистке Елене Мясниковой. Этот союз носил формальный характер и был продиктован бытовыми обстоятельствами.
~В 1988 году Золотовицкий женился на актрисе Вере Харыбиной, с которой прожил до конца своей жизни. В этом браке родились двое сыновей~: старший, Алексей, появился на свет в 1988 году, младший, Александр, — в 1997-м. Оба мальчика пошли по стопам родителей — окончили театральные институты и сегодня занимаются творчеством.
Кто получит наследство Золотовицкого.
Как рассказал «Газете.Ru» юрист Александр Кудряшов, ~наследство Игоря Золотовицкого, вероятно, будет поделено между его супругой Верой Харыбиной и сыновьями — Алексеем и Александром.~ Адвокат добавил, что порядок распределения имущества зависит от того, оформлял ли артист завещание и каким образом было зарегистрировано имущество в браке.
«Порядок наследования имущества Игоря Золотовицкого будет зависеть от того, оставлено ли завещание и какой режим имущества был у супругов (что оформлено лично, а что является совместно нажитым). Если завещания нет, то в общем случае наследниками первой очереди являются супруга и дети, и наследственная масса обычно распределяется между ними в равных долях — после выделения супружеской доли, которая в наследство не входит. Конкретные доли и состав имущества определяются по документам в рамках наследственного дела у нотариуса», — объяснил Кудряшов.
Согласно декларации, поданной Золотовицким в 2021 году, ему принадлежало имущество общей площадью 792 квадратных метра, а также два транспортных средства. Его задекларированный доход за тот год составлял 6,3 млн рублей.