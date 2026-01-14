Смертность в ДТП снизилась в России на 25% за пять лет, заявил Хуснуллин

«Следующий вопрос, который Вы постоянно ставите, — по безопасности дорожного движения. Владимир Владимирович, несмотря на то, что у нас на 11% увеличилось количество автомобилей, несмотря на то, что у нас на 25% увеличилось количество грузов на дорогах и повысился автомобильный туризм, у нас все показатели по смертности за пять лет реализации программы сократились на 25% почти», — сказал Хуснуллин.