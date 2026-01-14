Смертность в ДТП снизилась в России на 25% за пять лет, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Следующий вопрос, который Вы постоянно ставите, — по безопасности дорожного движения. Владимир Владимирович, несмотря на то, что у нас на 11% увеличилось количество автомобилей, несмотря на то, что у нас на 25% увеличилось количество грузов на дорогах и повысился автомобильный туризм, у нас все показатели по смертности за пять лет реализации программы сократились на 25% почти», — сказал Хуснуллин.
По словам вице-премьера, все поставленные российским лидером в рамках программы задачи были выполнены.
Хуснуллин также отметил, что сейчас стоит задача снизить аварийность и смертность на автодорогах в полтора раза до 2030 года.
«И сейчас задача — до 2030 года еще в полтора раза смертность снизить. Это благодаря тому, что мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей, работаем в городах по пешеходным переходам. Большая комиссия по безопасности дорожного движения, мы со всеми губернаторами… Каждый губернатор знает свою задачу, шаг за шагом снижаем смертность и аварийность на дорогах» , — сказал президенту Хуснуллин.