В ЦПКиО Волгограда снова заработали снежные горки

Работают горки каждый день с 10 и до 22 часов. 18 января в 14:00 здесь пройдет праздник с конкурсами и призами. «Ватрушки» для катания можно приносить с собой или брать в аренду на месте, детям от 5 до 14 лет выдают шлемы.