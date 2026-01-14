В ЦПКиО Волгограда снова заработали снежные горки

Тюбинг-горки после вызванного оттепелью перерыва снова заработали в ЦПКиО Волгограда. Как сообщает дирекция парка, с наступлением морозной погоды специалисты смогли подготовить трассы для катания на тюбинге. Вместе с природой над созданием снежного покрова потрудились снежные пушки, которые производят до 5 кубометров в час. Сейчас толщина снежного покрова на тюбинг-трассах 10−15 см.
Работают горки каждый день с 10 и до 22 часов. 18 января в 14:00 здесь пройдет праздник с конкурсами и призами. «Ватрушки» для катания можно приносить с собой или брать в аренду на месте, детям от 5 до 14 лет выдают шлемы.
Напомним, в середине новогодних каникул горки в ЦПКиО пришлось закрыть. С приходом плюсовой температуры снег растаял, и из зимних развлечений остался только каток. В ближайшую неделю погода будет подходящей и для катания на тюбинге, и на коньках.