Путин попросил Хуснуллина не забывать о проблеме водоснабжения ДНР

Путин на встрече попросил Хуснуллина не забывать о проблеме водоснабжения в ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина не забывать о вопросах водоснабжения Донецкой Народной Республики.

Путин в среду провел встречу с вице-премьером.

«Вы мне докладывали, люди на прямой линии тоже вопросы ставят по водоводу, по водоснабжению, конечно, в ДНР и в Донецке. Прошу вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали, как вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового», — сказал Путин в ходе встречи с Хуснуллиным.