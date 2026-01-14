Путин попросил Хуснуллина не забывать о проблеме водоснабжения ДНР

«Вы мне докладывали, люди на прямой линии тоже вопросы ставят по водоводу, по водоснабжению, конечно, в ДНР и в Донецке. Прошу вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали, как вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового», — сказал Путин в ходе встречи с Хуснуллиным.