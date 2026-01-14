Расписались за неделю до подписания контракта: в Уфе аннулировали брак погибшего участника СВО

Прокуратура Октябрьского района Уфы добилась в судебном порядке признания недействительным брака, заключенного участником специальной военной операции незадолго до отправки в зону боевых действий. Иск был подан по обращению матери погибшего военнослужащего.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, брак между ее сыном и жительницей Уфы был зарегистрирован в апреле прошлого года, всего за неделю до того, как мужчина подписал контракт о военной службе для участия в СВО. Впоследствии он погиб.
В ходе проверки выяснилось, что супруги никогда не проживали совместно и не строили планов на совместную жизнь. На основании собранных доказательств прокуратура пришла к выводу о фиктивности брака и направила в суд иск о его признании недействительным с аннулированием соответствующей записи в актах гражданского состояния.
Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
