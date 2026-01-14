Расписались за неделю до подписания контракта: в Уфе аннулировали брак погибшего участника СВО

В ходе проверки выяснилось, что супруги никогда не проживали совместно и не строили планов на совместную жизнь. На основании собранных доказательств прокуратура пришла к выводу о фиктивности брака и направила в суд иск о его признании недействительным с аннулированием соответствующей записи в актах гражданского состояния.