ГД в I чтении приняла проект о инвестиционном доходе с пенсионных взносов

ГД в I чтении одобрила проект об инвестиционном доходе с пенсионных взносов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если они были позже возвращены работодателю.

Законопроектом предлагается зачислять гражданам на пенсионный счёт инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, даже если эти взносы были позже возвращены работодателю из-за переплаты.

Также определяется механизм расчета размера этих средств, подлежащих исключению из указанного резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.