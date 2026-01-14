Жиителей Таганрога предупредили о воздушной опасности днем 14 января

Жителей Таганрога предупредили о воздушной опасности. Оповещение было опубликовано днем 14 января в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.
— Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — говорится в сообщении.
