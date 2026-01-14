Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жиителей Таганрога предупредили о воздушной опасности днем 14 января

Жителей Дона оповестили о воздушной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Таганрога предупредили о воздушной опасности. Оповещение было опубликовано днем 14 января в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.

— Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — говорится в сообщении.

Добавим, также на всей территории региона сейчас действует предупреждение об угрозе БПЛА, об этом ранее предупредили в приложении МЧС.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше