Каждая четвертая авария в Омской области — наезд на пешехода

В Омской области каждая четвертая дорожная авария связана с наездом транспортного средства на пешехода. Несмотря на то, что риски есть у всех участников движения, именно пешеходы находятся в наиболее уязвимом положении — они не защищены конструкцией автомобиля, и последствия столкновения для них часто оказываются трагическими.
По итогам 2025 года в результате подобных ДТП 40 человек погибли, 661 получил травмы. Примечательно, что большинство происшествий произошло в светлое время суток, когда видимость хорошая, но внимание участников движения снижено.
Госавтоинспекция напоминает: безопасность на дороге начинается с дисциплины. Пешеходам необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, сигналы светофора, дорожную разметку и знаки.
Переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу, предварительно сняв капюшон, убрав наушники и телефон, и внимательно осмотревшись. Не стоит полагаться только на «зеленый» сигнал — важно убедиться, что водители вас заметили и готовы остановиться.
Если поблизости нет обозначенного перехода, пересекать дорогу нужно по линии тротуара под прямым углом, убедившись в полной безопасности. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы — они значительно повышают шансы быть замеченным водителем заранее.
