Каждая четвертая авария в Омской области — наезд на пешехода

В Омской области каждая четвертая дорожная авария связана с наездом транспортного средства на пешехода. Несмотря на то, что риски есть у всех участников движения, именно пешеходы находятся в наиболее уязвимом положении — они не защищены конструкцией автомобиля, и последствия столкновения для них часто оказываются трагическими.