Что такое токсичные отношения, почему они возникают и как их завершить

Человеческие отношения — сложная система, в которой вместо доверия и поддержки можно получить боль и разочарование. Когда общение с близкими вызывает не радость, а устойчивую тревогу, страх и хроническое эмоциональное истощение, это может указывать на формирование деструктивной связи. Чем опасны токсичные отношения, как их распознать и выйти из них, рассказала «Газете.Ru» психолог, кандидат педагогических наук Галина Эрнст.

Что такое токсичные отношения.

О токсичных отношениях говорят часто, но официально такого термина в академической психологии нет, отметила в беседе с «Газетой.Ru» психолог, кандидат педагогических наук Галина Эрнст. Обычно так называют общение между людьми, построенное на эмоциональном, психологическом или даже физическом насилии, давлении, неравенстве и манипуляциях.

Такая связь систематически истощает ваши психологические ресурсы и подрывает самооценку.

Впервые выражение «токсичные отношения» использовала психолог Лилиан Гласс в книге «Вредные люди вокруг нас. Как с ними бороться?» в 1995 году. Под токсичными автор подразумевала отношения, в которых есть конфликт, отсутствует уважение и один человек пытается подавить другого.

Основные признаки токсичных отношений.

Распознать токсичные отношения сразу достаточно сложно: человек может не обращать внимания на «звоночки» и со временем оказаться в ловушке тревоги и страха, из которой очень сложно выбраться. Отличительная черта разрушительной связи — односторонность, где один партнер постоянно жертвует своими интересами ради другого, не получая взамен ничего, кроме стресса и разочарования.

Первым на токсичные отношения реагирует тело. Человек может и не догадываться, что в них попал, находиться в полном восторге от своего партнера, но его организм почувствует дискомфорт, отметила психолог Эрнст.

Как понять, что вы в токсичных отношениях? Обратите внимание на ряд признаков.

Эмоциональные манипуляции.

Вредные отношения всегда сопровождаются систематическим психологическим насилием. Партнер может использовать разные формы манипуляций:

* Газлайтинг. Он заставляет вас сомневаться в адекватности восприятия. Человек может обидеть, сказать грубое слово, а потом утверждать, что не делал этого, а вам все «показалось».



* Обесценивание. Постоянное умаление ваших достижений и чувств.



* Унижение и высмеивание под видом шуток. Нейробиологи доказали, что социальное отвержение активирует в мозге те же зоны, что и физическая боль. Унижения могут быть замаскированы под «заботу» или «шутки», но их цель — утвердить превосходство партнера.



* Критика всего, что вам дорого. Человек постоянно подвергает сомнению, анализу или даже высмеиванию ваши ценности, взгляды, вкусы.



* Эмоциональные качели. Позитивные эмоции резко сменяются негативными, не давая человеку объективно оценить ситуацию. Зачастую он не понимает, что находится в токсичных отношениях, как раз из-за «качелей». Этот вид манипуляции помогает привязать «жертву» к себе еще сильнее.

Недостаток доверия и контроль.

В токсичных отношениях недостаток доверия — это не просто временная ревность или сомнение, а системная проблема, которая пронизывает все взаимодействия между партнерами, подчеркивает психолог. Это фундаментальное чувство незащищенности, которое один или оба партнера пытаются компенсировать через контроль, что лишь усугубляет порочный круг недоверия.

Проявления контроля и недоверия могут быть как очевидными, так и очень завуалированными:

* Постоянные проверки. Систематический просмотр телефона, переписки в мессенджерах и социальных сетях без согласия партнера.



* Гиперконтроль личной жизни. Партнер диктует, с кем общаться, как одеваться, куда ходить. Любые самостоятельные решения принимаются им в штыки.



* Беспочвенная ревность. Обвинения в неверности возникают на ровном месте — из-за задержки на работе, дружеского общения с коллегами или даже лайка под фото знакомого.



* Эмоциональный шантаж. Для получения «доказательств» верности используются манипуляции. Фразы вроде «Если ты меня любишь, то покажешь переписку» или «Ты хочешь встретиться с друзьями? Значит, я тебе не нужен» — яркие примеры.

Изоляция от окружающих.

Социальная изоляция — еще один ключевой маркер нездоровых отношений. Токсичный партнер систематически ограничивает ваше общение с другими людьми, создавая искусственную зависимость от себя. Сначала из жизни исчезнут друзья, затем близкие, особенно если они почувствуют неладное. Вас будут убеждать, что окружение тянет вас на дно и вредит вам.

Причины возникновения токсичных отношений.

Люди попадают во вредные отношения не просто так. Обычно этому предшествует ряд факторов, которые формируют личность, становящуюся легкой «добычей», объяснила Эрнст.

По словам психолога, часто деструктивные связи выстраивают люди с тревожным типом привязанности. Токсичный партнер (часто с избегающим типом привязанности) создает для них «идеальный ад»: он то приближает (подпитывая надежду), то отдаляет (подпитывая страх). Подобное они уже испытывали в детстве, поэтому могут ошибочно принимать такое поведение за любовь. Потребность в слиянии заставляет их цепляться за отношения любой ценой, терпя унижения, эмоциональное давление и обесценивание.

В детстве система привязанности «жертв» формируется в условиях непоследовательности, когда чувства и потребности ребенка игнорируются. Повзрослев, такой человек ищет в партнере «исправление» детской травмы, но бессознательно выбирает тех, кто эту травму воспроизводит, потому что такой сценарий для их психики привычен и, как ни парадоксально, безопаснее пугающей неизвестности здоровых отношений.

Еще одна причина попадания в деструктивные связи — распространенные стереотипы о любви, отметила психолог. Романтизация страданий в массовой культуре (идея, что любовь равно боль) искажает представления о здоровых отношениях.

Влияние токсичных отношений на психическое и физическое здоровье.

Депрессия и тревожность.

Исследование Мичиганского университета (2020) выявило: жертвы психологического насилия в два раза чаще страдают клинической депрессией. Постоянная тревога и чувство страха становятся привычным состоянием. В результате у человека могут возникнуть панические атаки, нервные срывы, проблемы в общении с друзьями и коллегами.

Ухудшение физического здоровья.

Токсичные отношения могут нанести удар и по организму, провоцируя развитие различных заболеваний и состояний:

* Нарушение сна и аппетита: постоянное напряжение мешает нормальному отдыху, могут развиться бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.



* Снижение иммунитета: длительный стресс ослабляет иммунную систему, делая организм уязвимым для инфекций.



* Проблемы с сердечно-сосудистой системой: повышенное давление, тахикардия, риск развития инфаркта и инсульта.



* Психосоматические заболевания: мигрени, проблемы с ЖКТ, кожные изменения.

3 вопроса, чтобы выявить токсичность в отношениях.

Чтобы понять, находитесь ли вы в токсичных отношениях, психолог советует задать себе вопросы:

* Чувствую ли я постоянный дискомфорт в общении с партнером?



* Испытываю ли я тревогу перед встречами?



* Стал (а) ли я более замкнутым (ой) после начала отношений?

Помимо этого, стоит спросить совета у близкого окружения. По словам Галины Эрнст, со стороны токсичные отношения видны гораздо лучше.

Как выйти из токсичных отношений.

Этап 1: Признание проблемы.

Психолог подчеркнула: если вам кажется, что вы в токсичных отношениях, значит, скорее всего, вы правы. В этом случае стоит обратиться к психологу, который поможет сделать грамотные выводы. Затем нужно максимально быстро подготовиться к разрыву с партнером, набраться решимости и отбросить сомнения.

Этап 2: Практические аспекты.

Подготовьтесь к расставанию юридически и материально. Вы должны понимать, хватит ли вам средств на самостоятельное существование, определиться с будущим местом жительства. Психолог советует всегда заботиться о финансовой подушке безопасности, которая как раз очень пригодится в этом случае.

Этап 3: Поиск поддержки.

В случае токсичных отношений чаще всего «жертвам» нужна психологическая помощь. Но не стоит пренебрегать и поддержкой родных, друзей, даже если с ними из-за отношений возникла дистанция. Чем больше у вас будет социальных связей, тем лучше, подчеркивает психолог.

Этап 4: Физический уход и разрыв.

Здесь можно поступить двумя способами — открыто заявить партнеру о расставании или уйти тайно. В первом случае нужно быть готовым к тому, что вас будут уговаривать остаться, применяя разные манипуляции. Если есть риск физического насилия, такой вариант точно не подойдет.

Чтобы избежать прямого конфликта, можно дождаться, пока партнер уедет в командировку или надолго уйдет из дома, собрать необходимые вещи и уйти. После этого важно не поддаваться токсичному влиянию через мессенджеры — любой ответ будет воспринят как надежда на ваше возвращение.

Процесс выхода из разрушительных связей требует времени и усилий, но результат того стоит — вы сможете вернуть себе право на счастливую и полноценную жизнь. Помните, что вы заслуживаете отношений, в которых вас ценят и уважают.