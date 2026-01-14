В Чусовом после проверки прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате

В Чусовом прокуратура проверила, как в одной из коммерческих организаций соблюдается трудовое законодательство.
Предприятие занимается производством нетканых текстильных материалов. В ходе проверки выяснилось, что работникам не оплачивали время простоя по вине работодателя, период обучения, а также задерживали выплату заработной платы.
После проверки работодатель устранил все выявленные нарушения. Сотрудникам перечислили причитающиеся выплаты с учетом компенсации за нарушение трудовых прав. Общая сумма составила более 150 тысяч рублей.
Кроме того, по инициативе прокурора организация была привлечена к административной ответственности.