Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чусовом после проверки прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате

При проверке нашлось множество нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Чусовом прокуратура проверила, как в одной из коммерческих организаций соблюдается трудовое законодательство.

Предприятие занимается производством нетканых текстильных материалов. В ходе проверки выяснилось, что работникам не оплачивали время простоя по вине работодателя, период обучения, а также задерживали выплату заработной платы.

После проверки работодатель устранил все выявленные нарушения. Сотрудникам перечислили причитающиеся выплаты с учетом компенсации за нарушение трудовых прав. Общая сумма составила более 150 тысяч рублей.

Кроме того, по инициативе прокурора организация была привлечена к административной ответственности.