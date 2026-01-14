Ричмонд
Ограничения из-за Крещения Господня в Уфе: на 12 часов перекроют пять участков улиц

В Уфе из-за Крещения Господня перекроют улицы.

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Крещения Господня в Уфе будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 20:00 18 января до 08:00 19 января будет полностью закрыт проезд по следующим участкам:

— улица Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

— улица Бехтерева (от Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева);

— улица Кирова (от Айской до Ветошникова);

— улицы Амурская и Крестьянская (на участках вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);

— местный проезд вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющий улицы Баязита Бикбая и Гагарина.

Городские власти просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты поездок и учитывать временные ограничения.