Минобразования: 50% выпускников девятых классов должны выбрать рабочие профессии

В Минобразования сказали, что половина девятиклассников должны идти в колледжи в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 50% выпускников девятых классов должны выбирать рабочие профессии. Об этом министр образования Андрей Иванец сказал в «Актуальном интервью» на телеканале «Первый информационный».

Глава Минобразования отметил, что в программе на пятилетку в образовательной сфере отражен аспект выбора будущей профессии еще в школе.

— Ребята, выпускники девятых классов, каждый второй из них должен выбрать свою процессуальную стезю для поступления в колледж, — заявил министр.

При этом Иванец пояснил, что подготовка рабочих профессий и специалистов среднего звена является важным элементом для развития рынка труда и сбалансированности экономики страны.