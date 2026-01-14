Минобразования: 50% выпускников девятых классов должны выбрать рабочие профессии

В Беларуси 50% выпускников девятых классов должны выбирать рабочие профессии. Об этом министр образования Андрей Иванец сказал в «Актуальном интервью» на телеканале «Первый информационный».
Глава Минобразования отметил, что в программе на пятилетку в образовательной сфере отражен аспект выбора будущей профессии еще в школе.
— Ребята, выпускники девятых классов, каждый второй из них должен выбрать свою процессуальную стезю для поступления в колледж, — заявил министр.
При этом Иванец пояснил, что подготовка рабочих профессий и специалистов среднего звена является важным элементом для развития рынка труда и сбалансированности экономики страны.