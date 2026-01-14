Управление наркоконтроля ГУ МВД по Ростовской области возглавил Идрис Вагапов

Службу в органах внутренних дел Идрис Вагапов начал в 2001 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2009 году был первым заместителем начальника отдела — начальником криминальной милиции ОВД Октябрьского района Ростова-на-Дону, также занимал руководящие должности в УТ МВД России по СКФО.