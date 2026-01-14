Управление наркоконтроля ГУ МВД по Ростовской области возглавил Идрис Вагапов

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области возглавил полковник полиции Идрис Вагапов. Об этом стало известно 14 января.
Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава донского ведомства отметил профессионализм и опыт правоохранителя.
Службу в органах внутренних дел Идрис Вагапов начал в 2001 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2009 году был первым заместителем начальника отдела — начальником криминальной милиции ОВД Октябрьского района Ростова-на-Дону, также занимал руководящие должности в УТ МВД России по СКФО.
Руководитель УКОН МВД России по Ростовской области окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Удостоен медалей МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней.
