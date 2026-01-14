Поднимали из руин. Как восстанавливали города после Сталинградской битвы

Предприятие было построено в 1930 году и к началу Великой Отечественной войны перерабатывало 140 тонн маслосемян в сутки. К концу 1941 года здесь открылся новый олифоварочный цех. В 1942-м на предприятии работали 355 человек. С началом Сталинградской биты завод эвакуировали в Алтайский край. Уже уходили последние вагоны, когда на здание предприятия было сброшено четыре осколочных бомбы. Люди тогда не пострадали, но самому заводу был нанесен вред.