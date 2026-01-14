Поднимали из руин. Как восстанавливали города после Сталинградской битвы

Однако восстанавливать приходилось не только город, которому впоследствии присвоили звание героя, но и другие населенные пункты. К некоторым проектам также был причастен Василий Симбирцев.
Эвакуировали в тыл.
Так, при участии известного архитектора возрождался маслобойный завод в городе Урюпинске.
Предприятие было построено в 1930 году и к началу Великой Отечественной войны перерабатывало 140 тонн маслосемян в сутки. К концу 1941 года здесь открылся новый олифоварочный цех. В 1942-м на предприятии работали 355 человек. С началом Сталинградской биты завод эвакуировали в Алтайский край. Уже уходили последние вагоны, когда на здание предприятия было сброшено четыре осколочных бомбы. Люди тогда не пострадали, но самому заводу был нанесен вред.
Когда в 1943 году в Сталинграде были разбиты фашистские войска, оборудование вернули в Урюпинск. Для восстановления предприятия не хватало рабочих рук, транспорта, инструментов, материалов, нечем было отапливать помещения. Тем не менее завод был восстановлен в кратчайшие сроки.
Также сложилась и судьба кранового завода. Производство здесь началось еще до революции — в 1910-х годах здесь выпускали плуги, молотилки, бороны, грабли, простейшее хозяйственное чугунное литьё. С началом Великой Отечественной войны предприятие перешло на выпуск военных заказов, а летом 1942 года оборудование и коллектив эвакуировали на Урал.
Только после окончания войны завод вернулся на прежнее место и стал выпускать строительные машины.
Дошли руки.
В первую очередь в городе, которые позже получил статус столицы российской провинции, восстанавливали именно промышленные предприятия. И только позже здесь началось бурное строительство новых зданий и восстановление прежних.
Так, только в 2019—2020 годах у региональных властей дошли руки до реставрации Покровского кафедрального собора. В одном из старейших храмов региона обновлен иконостас. А к 2027 году, когда будет праздноваться 200-летие «Явленной» иконы, планируется восстановление иконного пространства.
В декабре 2025 года завершился капитальный ремонт первого лицея — здание было построено в 1939 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны. В минувшем году здесь привели в порядок внутренние помещения, а пристроенную к прежнему зданию часть оформили таким образом, чтобы сохранить единый стиль и цветовую гамму.
Тогда же был благоустроен сквер у двух вокзалов.
Прифронтовой город.
В Камышине, как и в Урюпинске, в первую очередь после окончания Сталинградской битвы началось восстановление промышленных предприятий. В годы войны город оставался прифронтовым и постоянно подвергался авианалетам и бомбардировке. Тем не менее здесь продолжали работать предприятия, снабжавшие фронт необходимой продукцией.
Отсюда улетали после ремонта боевые самолеты — авиаремонтные мастерские располагались на площадях стеклотарного завода. Это же предприятие выпускало взрыватели для противопехотных мин и автоматы ППШ, ампулы для зажигательной жидкости. На базе Камышинской МТМ восстанавливали автомобили для армии. Консервный завод был перепрофилирован на производство витаминов и солдатских котелков.
Камышане продолжали выпускать оборонную продукцию, несмотря на человеческие жертвы и разрушения предприятий.
Постройки XIX века.
Восстановление города началось сразу после войны. Приводили в порядок жилые дома и инфраструктуру. Основной задачей было сохранить уникальные старинные здания. Здесь и сегодня одна из школ размещается в трехэтажном здании реального училища и мужской гимназии, построенных в 1912—1913 годах. Знаменитый дом Якова Шнайдера, которое известно как здание городской Управы, долгие годы занимала городская милиция. А в здании духовного училища, построенном в XIX веке, находится районный комитет образования.
Только в 2023 году зашла речь о реконструкции исторического здания, построенного немецким поселенцем Яковом Лихтенвальдом — в нем размещался ресторан с номерами. Дом уцелел в те годы, когда на город обрушились бомбы его соотечественников в 1942—1943 годах. Но, пострадав от пожара, долгое время стоял без окон, крыши и внутренних перекрытий.
Здание все же было решено восстановить как представляющее историческую ценность. Как и пять других, возведенных столетия назад. В их числе и дом Якова Шнайдера, у которого с годами разрушилась кирпичная кладка, обветшали балконы.
Восстанавливались после Сталинградской битвы и другие населенные пункты региона. Кроме разве что города Волжского — второго по величине в области. Он был основан только в январе 1951 года, а официальный статус города получил в июле 1954-го.
