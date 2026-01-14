Что на самом деле стоит за модой на финансовую грамотность

Зато я знаю, что бывает по-другому. Человек живет в строгости, не позволяя себе ничего лишнего, а потом к нему привязывается какая-нибудь хворь и бедолага тратится на лечение, теряет в заработке. Конечно, мы все иногда болеем. Но только человек пойдет на поправку, как сломается холодильник. «Ничего, — думает человек, — это жизнь, раз так, телефон поменяю позже, старый уже пять лет служит и еще поскрипит, даром что он виснет каждую минуту». Через два дня, конечно, и этот телефон помирает. Потом летит жесткий диск. Потом дети ломают шкаф. Потом родителям нужна помощь. Я не знаю, почему так, но так реально случается. Как будто мир на что-то намекает. И человек уже как будто догадывается о чем-то, вздыхает, что лучше б к морю незапланированно съездил и потом расплачивался — не так обидно было бы.