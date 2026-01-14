Волго-Ахтубинскую пойму спасут от засухи, построив новые гидросооружения

В 2026 году на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской поймы начнут строительство целого комплекса сооружений для пропуска паводковых вод, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Эти меры помогут наполнить пойму водой во время весеннего половодья и удержать ее на все лето, что жизненно важно для уникальной природной территории. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Вода России» и национального проекта «Экология».