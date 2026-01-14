Волго-Ахтубинскую пойму спасут от засухи, построив новые гидросооружения

В 2026 году на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской поймы начнут строительство целого комплекса сооружений для пропуска паводковых вод, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Эти меры помогут наполнить пойму водой во время весеннего половодья и удержать ее на все лето, что жизненно важно для уникальной природной территории. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Вода России» и национального проекта «Экология».
Работа по спасению Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области идет системно с 2014 года и находится под контролем губернатора Андрея Бочарова. Параллельно с крупным проектом на Ахтубе власти планируют возвести новые сооружения в Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах. Всего в рамках нацпроекта в течение пяти лет построят 62 водопропускных сооружения.
Экологические проекты затронут и другие реки региона. В 2026 году продолжат расчистку 15-километрового участка реки Медведицы, начатую в 2025 году. Новые работы запланировали и в Заволжье. В Палласовском районе начнут расчистку реки Торгун — одной из ключевых водных артерий. За шесть лет восстановят 12-километровый участок, проходящий через Палласовку и села Старая Иванцовка и Савинка.
Восстановление рек и ериков — один из главных экологических приоритетов для властей Волгоградской области. Начиная с 2014 года, в регионе уже привели в порядок 108 водных объектов и построили 74 водопропускных сооружения.