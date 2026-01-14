Власти Екатеринбурга предложили повысить штраф за мат до 7 тысяч рублей

Власти Екатеринбурга предложили повысить штрафы за мат. Об инициативе рассказала председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий в своих социальных сетях. Она отметила, что штрафы в 500−2500 рублей уже не работают, поэтому предлагается повысить их до 3−7 тысяч рублей.