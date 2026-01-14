Молдова на «Евровидении»: Стало известно, с кем нам придется соревноваться за выход в финал конкурса

Молдова выступит в первом полуфинале «Евровидения-2026».
Республика Молдова примет участие в первой полуфинале конкурса «Евровидение-2026», который пройдет в мае в Вене, Австрия. По итогам жеребьёвки Молдова будет соревноваться с Швецией, Португалией, Грузией, Финляндией, Хорватией и Грецией.
Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 16 мая.
Национальный финал в Молдове пройдёт 17 января в Arena Chișinău.
