Суд постановил снести ресторан на Петровской набережной в Воронеже

Как следует из материалов дела, предприниматель выкупил три земельных участка в районе Петровской набережной. Все они находятся в границах культурного слоя Воронежа, который имеет статус объекта археологического наследия. Представители мэрии указывали, что для строительства в такой зоне требуется специальное разрешение. По их данным, соответствующие документы имелись лишь на один участок, где ранее располагался жилой дом площадью около 400 кв. м.