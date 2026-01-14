Ричмонд
Путин примет верительные грамоты от послов впервые с 2024 года

РИА Новости: Путин примет верительные грамоты от послов впервые с 2024 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг впервые с ноября 2024 года примет верительные грамоты от зарубежных послов, с предыдущей церемонии в Кремле прошло более года, подсчитал корреспондент РИА Новости.

Путин в четверг 15 января примет верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщили в Кремле.

Предыдущая церемония состоялась 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств. Таким образом, между церемониями прошло 436 дней.

В 2025 году вручение верительных грамот в Кремле не проводилось, хотя ранее церемонии организовывались каждый год, чаще — дважды в год. Так, две церемонии вручения грамот состоялось в 2023, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015 годах. Рекордсменом последних лет остается 2014 год, когда в Кремле прошло три церемонии с вновь прибывшими послами: в январе, июне и ноябре.

Верительная грамота — это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.