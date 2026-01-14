Ричмонд
В Омске стартовал региональный этап олимпиады школьников по испанскому языку

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников завершится через два дня.

Источник: Комсомольская правда

В Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Соревнования продлятся два дня и являются частью масштабного интеллектуального марафона, который в этом году охватывает более 20 предметов.

ОмГПУ принимает региональный этап по испанскому языку уже в девятый раз — с 2017 года ежегодно. В этом году количество участников выросло по сравнению с прошлым годом.

Среди участников — ученики, которые изучают язык самостоятельно.

«Изучаю испанский около двух лет. После победы на муниципальном этапе прошла в региональный — очень рада! Немного страшно, но верю в свои силы», — рассказала ученица гимназии № 146 Анастасия Миронова.

Победители получат право представлять регион на федеральном уровне, где встретятся с сильнейшими школьниками страны.

