В Омске стартовал региональный этап олимпиады школьников по испанскому языку

В Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Соревнования продлятся два дня и являются частью масштабного интеллектуального марафона, который в этом году охватывает более 20 предметов.
ОмГПУ принимает региональный этап по испанскому языку уже в девятый раз — с 2017 года ежегодно. В этом году количество участников выросло по сравнению с прошлым годом.
Среди участников — ученики, которые изучают язык самостоятельно.
«Изучаю испанский около двух лет. После победы на муниципальном этапе прошла в региональный — очень рада! Немного страшно, но верю в свои силы», — рассказала ученица гимназии № 146 Анастасия Миронова.
Победители получат право представлять регион на федеральном уровне, где встретятся с сильнейшими школьниками страны.
