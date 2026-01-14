PeerJ: тираннозавры увеличивались в размерах в первые 40 лет жизни

В последние годы палеонтологи активно спорят о том, как выглядели новорожденные детеныши тираннозавров и насколько быстро они росли. Часть ученых считает, опираясь на структуру «годичных колец» в костях тираннозавров, что эти древние хищники могли очень быстро увеличиваться в размерах в первые годы их жизни, однако впоследствии их рост замедлялся. Другие предполагают, что тираннозавры росли медленно на протяжении многих десятков лет жизни.