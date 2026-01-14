На трассах Челябинской области откроются пункты обогрева для водителей

В Челябинской области МЧС и министерство общественной безопасности приступили к оборудованию пунктов обогрева для водителей на федеральных трассах «Урал» и «Иртыш». Поручение дал губернатор Алексей Текслер. Необходимость в таких пунктах возникла по причине усиления морозов — в отдельных районах региона ожидается понижение температуры до −40.
— С 18:00 готовятся к функционированию два мобильных пункта обогрева (палатки) Миасского и Каслинского пожарно-спасательных гарнизонов, а также три подвижных (на базе различной автомобильной техники) пункта обогрева Златоустовского, Троицкого и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов. Организовано взаимодействие с администрациями муниципалитетов региона, — сообщили в правительстве Челябинской области.
Также в распоряжении ГУ МЧС имеются 20 дополнительных подвижных пунктов обогрева на базе автомобилей «Урал-вахта», оснащенных всем необходимым для помощи людям. Их будут выводить на трассы в случае резкого похолодания. Подразделения чрезвычайного ведомства переведены в режим повышенной готовности.
Жителей и гостей Челябинской области призывают по возможности отложить поездки на дальние расстояния, а также соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.