Ростовская компания оформила банковскую гарантию в пользу регионального фонда развития промышленности

Один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники на Юге России получит льготный займ на развитие промышленного производства сельскохозяйственной техники. Банковскую гарантию в обеспечение условий договора предоставило Ростовское отделение Сбербанка в пользу Регионального фонда развития промышленности Ростовской области на 30 месяцев. Размер гарантии — 30 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке компания «НАИР» сможет расширить объемы производства и выйти на новые рынки.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Для нас предоставление банковской гарантии значимой промышленной компании Дона является подтверждением успешного взаимодействия между банком и Региональным фондом развития промышленности. Эта сделка стала очередным этапом развития долгосрочных партнерских отношений с крупным донским сельхозпроизводителем, работающим на территории Ростовской области, — пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Отметим, что банковская гарантия — это эффективный финансовый инструмент, применяемый предприятиями для подтверждения своей добросовестности и платежеспособности перед партнерами, госучреждениями и поставщиками. Он позволяет фирмам продемонстрировать надежность и ответственность, не отвлекая значительные средства на депозиты или гарантийные фонды. В ряде случаев наличие банковской гарантии открывает доступ к особым условиям кредитования или позволяет претендовать на участие в тендерах и контрактах. Банк выступает гарантом по таким обязательствам, частично снимая риски с компании и беря их на себя.
НАША СПРАВКА.
Компания «НАИР» существует на рынке уже более 15 лет и зарекомендовала себя надежным производителем посевной техники для современного земледелия и работы в любых агроклиматических зонах.