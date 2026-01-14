Ростовская компания оформила банковскую гарантию в пользу регионального фонда развития промышленности

Отметим, что банковская гарантия — это эффективный финансовый инструмент, применяемый предприятиями для подтверждения своей добросовестности и платежеспособности перед партнерами, госучреждениями и поставщиками. Он позволяет фирмам продемонстрировать надежность и ответственность, не отвлекая значительные средства на депозиты или гарантийные фонды. В ряде случаев наличие банковской гарантии открывает доступ к особым условиям кредитования или позволяет претендовать на участие в тендерах и контрактах. Банк выступает гарантом по таким обязательствам, частично снимая риски с компании и беря их на себя.