Корифей «массовской» ложи

Есть какая-то страшная, почти мистическая ирония в том, что старуха с косой забрала его именно под Старый Новый год, ведь он был бессменным ведущим капустников в этот праздник. Без него не обходился ни один вечер — и так продолжалось лет 20. Он выходил на сцену, еще даже не брал в руки микрофон, а вся труппа, приглашенная «Табакерка», вся Школа-студия МХАТ уже выли и стонали от смеха.