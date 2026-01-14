Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Краснодара опубликовали телефоны для жалоб на неубранный снег

В городе за сутки обработали более 540 км дорог от гололеда.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодарские дорожные и коммунальные службы продолжают круглосуточную работу по ликвидации последствий сложных погодных условий. Основные усилия направлены на противогололедную обработку магистралей, мостов и путепроводов с использованием специальных реагентов.

В ночной период для этих задач было мобилизовано 40 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, погрузчики и автогрейдеры. За прошедшие сутки удалось обработать более 544 километров дорожного полотна, на что потребовалось свыше 476 тонн песко-соляной смеси.

Днем рабочие бригады переключились на расчистку тротуаров, остановок общественного транспорта и ступеней пешеходных переходов. В этих работах одновременно задействованы более 600 сотрудников и 26 единиц уборочной техники. Уборка снега на придомовых территориях и во дворах многоквартирных домов возложена на сотрудников управляющих компаний и ТСЖ.

Горожанам, столкнувшимся с некачественной уборкой снега в своих дворах, рекомендуется сообщать об этом по телефонам горячей линии городского управления по жилищным вопросам. Контактные номера: 8 (861) 218−92−70 и 8 (861) 218−92−04.

Власти также настоятельно призывают автомобилистов воздержаться от поездок на летних шинах и соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Для вызова экстренных оперативных служб следует использовать единый номер 112.

Как ранее сообщало информагентство, в Краснодаре выпало 28 см снега. Столь длительный и интенсивный снегопад является для города нетипичным явлением.

Отметим, количество спецтехники увеличили в крайцентре для расчистки снежных завалов. В городе обработали 540 км дорог.