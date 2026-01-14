Власти Краснодара опубликовали телефоны для жалоб на неубранный снег

Днем рабочие бригады переключились на расчистку тротуаров, остановок общественного транспорта и ступеней пешеходных переходов. В этих работах одновременно задействованы более 600 сотрудников и 26 единиц уборочной техники. Уборка снега на придомовых территориях и во дворах многоквартирных домов возложена на сотрудников управляющих компаний и ТСЖ.