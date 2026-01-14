В Тольятти запретили обустраивать крещенские купели на Волге

В понедельник, 19 января, Самарская область присоединится к празднованию Крещения. В Тольятти решили не организовывать купели на Волге. Их сделают в парковом комплексе Сахарова. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в своем телеграм-канале.
«Из-за теплой погоды в декабре и отсутствия сильных морозов лед на Куйбышевском водохранилище слишком тонкий для того, чтобы сделать безопасные купели на открытой воде. Сотрудники центра гражданской защиты Тольятти осмотрели акваторию и подтвердили это», — написал мэр.
В связи с этим две иордани решили организовать на территории паркового комплекса. Купели оборудуют удобными сходнями, рядом установят палатки для переодевания и обогрева. Дежурить будут полицейские, спасатели, сотрудники частных охранных структур и скорой медицинской помощи.
Молебен с освящением водоема состоится 18 января в 20:00. А с 20:20 до 02:00 все желающие смогут окунуться в крещенскую воду. 19 января купания будут проходить с 09:00 до 16:00.