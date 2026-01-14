Прокуратура Кубани проверяет безопасность детей в школах на фоне снегопада

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае создан оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. В последние дни от жителей поступает большое количество жалоб на работу коммунальных и дорожных служб, преимущественно из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. В отдельных районах ситуация остается напряженной. На 15 и 16 января в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого снегопада и усиления ветра.