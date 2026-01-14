Перекресток Петербурга признали самым аварийным в России

Как отметила дирекция по организации дорожного движения Петербурга, о непростом участке они знают и ведут комплексную работу по изменению ситуации. Так, этим летом на перекрестке запретили левоповоротный маневр с проспекта Большевиков при движении от улицы Крыленко на Дыбенко. На участке работают и камеры видеонаблюдения, которые фиксируют все нарушения, самые частые из которых — это проезд на «красный» и выезд за стоп-линию. Только за год за нарушение ПДД здесь вынесли 3631 постановлений.