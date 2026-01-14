Ричмонд
Перекресток Петербурга признали самым аварийным в России

Перекресток в Невском районе Петербурга оказался в рейтинге самых аварийных. Причем, занял первое место по стране — за 11 лет на пересечении улицы Дыбенко и проспекта Большевиков было зафиксировано 62 аварии с пострадавшими.

Известно, что на перекрестке близ станции метро также зафиксировали 21 случай наезда на пешехода. По аварийности петербургский перекресток опередил опасные места в Саратове, Воронеже, Челябинске и Омске.

Как отметила дирекция по организации дорожного движения Петербурга, о непростом участке они знают и ведут комплексную работу по изменению ситуации. Так, этим летом на перекрестке запретили левоповоротный маневр с проспекта Большевиков при движении от улицы Крыленко на Дыбенко. На участке работают и камеры видеонаблюдения, которые фиксируют все нарушения, самые частые из которых — это проезд на «красный» и выезд за стоп-линию. Только за год за нарушение ПДД здесь вынесли 3631 постановлений.