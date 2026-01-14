В Таганроге с 15 января начнут замену окон, пострадавших при атаке БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь приехал в Таганрог после атаки БПЛА, произошедшей 13 января. Глава региона проконтролировал ход восстановительных работ.
Доклады по ситуации Юрий Слюсарь заслушал в Таганрогском механическом колледже. Учебное заведение также пострадало от БПЛА, в здании были разбиты оконные стекла, из-за этого занятия временно проводятся в другом корпусе.
Всего после беспилотной атаки в городе пострадали 12 машин и 27 квартир в двух многоквартирных домах, в которых проживают 340 человек. В многоэтажках и колледже зафиксировали повреждение остекления. Один человек погиб, еще одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
С 13 января в Таганроге действует локальный режим ЧС. Сейчас ведется прием заявлений от пострадавших, продолжается оценка ущерба.
Глава города Светлана Камбулова сообщила губернатору, что остекление в зданиях начнут восстанавливать с 15 января.
Юрий Слюсарь поручил подготовить документы для выделения материальной помощи, а также потребовал провести все необходимые работы в сжатые сроки. Кроме этого, губернатор заслушал доклады по ликвидации последствий предыдущих воздушных атак.
